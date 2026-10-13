Santo Antônio e Santa Vitória vencem semifinais e garantem vaga na final do Ruralão 2026





Santo Antônio e Santa Vitória garantiram vaga na final do Campeonato Ruralão 2026 após vencerem as semifinais disputadas no último domingo (11), no Estádio Municipal Fausto Alvim. O Santo Antônio superou o Amigos por 4 a 2, enquanto o Santa Vitória venceu o Ajesp por 2 a 1. As duas equipes voltam a campo neste domingo (18), para a grande decisão do título da competição.

No primeiro jogo da semifinal, o Santo Antônio abriu o placar logo aos três minutos, com Nicolas Mineiro. O Amigos chegou ao empate com Samuel, mas Arthur marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e ampliou a vantagem do Santo Antônio. Na etapa final, Johnata descontou para o Amigos, de pênalti, e Jezreel fechou o placar em 4 a 2 nos acréscimos.

Já no segundo confronto, o Santa Vitória saiu na frente no primeiro tempo, mas viu o Ajesp empatar com Kauã no início da segunda etapa. A classificação foi garantida após Filhão converter uma cobrança de pênalti e definir a vitória por 2 a 1.

O Santa Vitória busca o bicampeonato, após conquistar o título de 2025 diante do Ajesp. Já o Santo Antônio disputa sua primeira final e entra em campo em busca de uma conquista inédita.