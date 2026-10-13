PM divulga balanço do feriado prolongado com três ocorrências de tráfico de drogas em Araxá

A Polícia Militar divulgou nesta terça-feira (13) um balanço das ocorrências registradas durante o feriado prolongado em Araxá. Entre os registros estão três ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, com apreensão de maconha, cocaína e crack. Os casos ocorreram entre sexta-feira (9) e sábado (10) em diferentes bairros do município.

Adolescente é apreendido com 20 buchas de maconha

Na tarde de sexta-feira (9), por volta das 15h, militares faziam patrulhamento no bairro Salomão Drummond quando abordaram um adolescente de 17 anos no cruzamento das ruas Geraldo José Mariano e Aldair Batista Alves.

Segundo a PM, o jovem apresentou atitude suspeita ao perceber a aproximação da equipe. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro. Nas proximidades do local da abordagem, foram localizadas 20 buchas de maconha.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado da responsável legal.

Homem é preso com cocaína e balança de precisão

Também na sexta-feira, por volta das 21h48, a PM recebeu informações sobre a presença de cocaína em uma residência na Rua Rio Grande do Norte, no bairro Alvorada.

Segundo o registro policial, o homem apontado como responsável pelo material, de 25 anos, foi localizado em um sítio na zona rural. Durante a abordagem, ele informou aos militares que havia maconha em sua bolsa, que seria destinada ao consumo próprio.

Ainda conforme a PM, o homem também informou que havia cocaína armazenada em sua residência. No imóvel, os policiais encontraram uma barra grande e um pacote médio de substância semelhante à cocaína, além de uma balança de precisão.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido.

Ocorrência com crack termina com homem baleado pela PM

Na madrugada de sábado (10), por volta das 2h, outra ocorrência de tráfico foi registrada no bairro Ana Pinto de Almeida.

De acordo com a PM, militares faziam patrulhamento na Rua Sebastião Alves Rodrigues, no cruzamento com a Avenida Sebastião Ferreira Pinto, quando encontraram um grupo de pessoas reunidas em uma esquina. Ao perceber a presença policial, os indivíduos fugiram.

Um adolescente de 16 anos foi abordado após ser acompanhado pelos militares. Com ele, foram encontradas sete pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

Durante as diligências, outro homem que integrava o grupo teria agredido um policial e arremessado objetos contra a equipe. Segundo o registro, ele também portava um objeto semelhante a uma faca e desobedeceu às ordens para parar e largá-lo.

Ainda conforme a versão apresentada pela PM, diante da continuidade das agressões, um policial efetuou quatro disparos contra o homem, de 36 anos, atingindo-o na região inferior do corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento ao homem, que foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento. Segundo as informações divulgadas, ele não apresentava risco de morte.

As três ocorrências integram o balanço divulgado pela Polícia Militar nesta terça-feira sobre as ações realizadas durante o feriado prolongado em Araxá.