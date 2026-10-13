Prefeitura leva vacinação itinerante a 12 unidades de saúde em outubro

A Secretaria Municipal de Saúde, realiza durante o mês de outubro uma programação de vacinação itinerante em 12 unidades que não possuem sala de vacina. Os atendimentos serão realizados em diferentes dias e horários, para facilitar o acesso dos moradores das regiões à imunização.

“Organizamos a vacinação itinerante para atender as unidades que não possuem sala de vacina. A programação passa por diferentes regiões da cidade seguindo um cronograma, e, em algumas delas, o atendimento será estendido até 18h30”, destaca a coordenadora das Estratégias Saúde da Família, Natália Lima.

Cronograma

Terça-feira, 13/10

– ESF Tiradentes – 9h às 12h e das 13h às 15h

– ESF Abolição – 9h às 12h e das 13h às 18h30

Quarta-feira, 14/10

– ESF Jardim das Oliveiras – 9h às 12h e das 13h às 15h

Quinta-feira, 15/10

– ESF Santa Luzia – 9h às 12h e das 13h às 18h30

– Unisse – 9h às 12h e das 13h às 18h30

Terça-feira, 20/10

– ESF Urciano Lemos – 9h às 12h e das 13h às 15h

Quarta-feira, 21/10

– ESF Ana Pinto – 9h às 12h e das 13h às 15h

Terça-feira, 27/10

– ESF São Pedro – 9h às 12h e das 13h às 15h

– ESF Alvorada – 9h às 12h e das 13h às 15h

Quarta-feira, 28/10

– ESF Vila Estância – 9h às 12h e das 13h às 15h

Quinta-feira, 29/10

– ESF Leblon – 9h às 12h e das 13h às 15h

– ESF João Ribeiro – 9h às 12h e das 13h às 15h