Prefeitura leva vacinação itinerante a 12 unidades de saúde em outubro

A Secretaria Municipal de Saúde, realiza durante o mês de outubro uma programação de vacinação itinerante em 12 unidades que não possuem sala de vacina. Os atendimentos serão realizados em diferentes dias e horários, para facilitar o acesso dos moradores das regiões à imunização.
“Organizamos a vacinação itinerante para atender as unidades que não possuem sala de vacina. A programação passa por diferentes regiões da cidade seguindo um cronograma, e, em algumas delas, o atendimento será estendido até 18h30”, destaca a coordenadora das Estratégias Saúde da Família, Natália Lima.
Cronograma
Terça-feira, 13/10
– ESF Tiradentes – 9h às 12h e das 13h às 15h
– ESF Abolição – 9h às 12h e das 13h às 18h30
Quarta-feira, 14/10
– ESF Jardim das Oliveiras – 9h às 12h e das 13h às 15h
Quinta-feira, 15/10
– ESF Santa Luzia – 9h às 12h e das 13h às 18h30
– Unisse – 9h às 12h e das 13h às 18h30
Terça-feira, 20/10
– ESF Urciano Lemos – 9h às 12h e das 13h às 15h
Quarta-feira, 21/10
– ESF Ana Pinto – 9h às 12h e das 13h às 15h
Terça-feira, 27/10
– ESF São Pedro – 9h às 12h e das 13h às 15h
– ESF Alvorada – 9h às 12h e das 13h às 15h
Quarta-feira, 28/10
– ESF Vila Estância – 9h às 12h e das 13h às 15h
Quinta-feira, 29/10
– ESF Leblon – 9h às 12h e das 13h às 15h
– ESF João Ribeiro – 9h às 12h e das 13h às 15h