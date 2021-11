Atividades Semana Nacional do Livro e da Biblioteca destacam o meio ambiente

A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca reuniu diversas atividades voltadas para a educação ambiental, promovidas na Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa, na sexta-feira (29).

Crianças da Casa de Nazaré assistiram à peça teatral inspirada no livro “Tom, um gato generoso”, da escritora araxaense Maria Luiza Talarico, com encenação das professoras do Núcleo de Incentivo à Leitura. A peça conta a história do gato que se preocupava com o meio ambiente e com a limpeza urbana.

Os estudantes participaram ainda de uma reflexão sobre o tema com o professor de educação ambiental, Antônio Geraldo Alves Ribeiro (Gerê), com os escritores Cesar Campos e Rafael Nolli. Ao final da atividade, as crianças receberam lembrancinhas acompanhadas da “Carteirinha Provisória de Leitor”.

Também durante o evento, a Biblioteca Móvel “Embarque nas Letras” ficou estacionada no local recebendo as visitas da comunidade.

“Temos que trazer as crianças de volta para a biblioteca, valorizar a leitura. Esse contato com o mundo literário é muito importante para a formação delas. Temos que fazer esse incentivo para que a Biblioteca Municipal seja mais valorizada pelas escolas e pela comunidade”, ressalta a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira.

A diretora da biblioteca, Maria Clara Fonseca, informa que a distribuição das carteirinhas é uma forma de incentivar os pais a levarem seus filhos à Biblioteca Pública para fazer o cadastro definitivo de leitor e realizar os empréstimos de livros.

“É muito importante comemorar com as crianças, incentivando os professores, a família, a trazê-los à biblioteca para pegar livros, fazer carteirinha. É papel da biblioteca divulgar os livros e incentivar a leitura para que eles possam se tornar cidadãos conscientes. A biblioteca é informação, é cultura, é lazer, é conhecimento. O espaço é aberto à comunidade e o nosso papel é incentivar cada vez mais o uso dele”, reitera.