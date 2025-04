Atleta paralímpico Thiago Antônio Mota avança no cenário nacional e conquista 1º lugar em Araxá

O atleta paralímpico Thiago Antônio Mota vem ganhando cada vez mais espaço no cenário do paradesporto nacional. Araxaense, ele conquistou o 1º lugar na prova de handbike durante a Copa Internacional de Mountain Bike, realizada no Complexo do Barreiro — sua primeira vitória competindo em casa. “A torcida fez toda a diferença. Foi emocionante ganhar aqui, na minha cidade”, conta.

A competição, apesar de ainda não reconhecida pela UCI, marcou mais um passo na trajetória recente do atleta, que iniciou no paraciclismo em novembro do ano passado e já soma quatro provas em sua carreira. Em menos de um ano, Thiago também participou da Copa Brasil de Paraciclismo, em Indaiatuba (SP), ficando em 10º lugar no contra-relógio e 11º na resistência, e do Campeonato Paulista, com 7º lugar em Campos do Jordão e 5º em Santa Cruz das Palmeiras.

Federado pela Federação Mineira e pela Confederação Brasileira de Ciclismo, Thiago segue pontuando no ranking nacional com o objetivo de chegar a eventos internacionais como a Copa do Mundo, os Jogos Pan-Americanos e as Paralimpíadas.

Além do paraciclismo, o atleta também compete na natação de alto rendimento. Sua rotina inclui de 5 a 6 treinos de ciclismo por semana, além de quatro treinos na piscina e um na academia. Ele treina em uma academia da cidade, em parceria com a APAE, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Araxá, que fornece transporte para competições.

“Sou muito grato pelo apoio da Prefeitura, da minha equipe de natação, da família e amigos que contribuem com vaquinhas e pix solidários para eu conseguir competir. Cada vitória é uma conquista de todos nós”, afirma Thiago, que é paraplégico desde 2007, após um acidente de moto aos 23 anos.

As próximas competições já têm data marcada: dias 17 e 18 de maio, ele disputa o Campeonato Carioca de Paraciclismo, e entre os dias 30/05 a 01/06, segue para Salvador, onde participa da 2ª etapa da Copa Brasil.