Atletas master de Araxá fecham temporada com grandes resultados no Mineiro 2025

A equipe MasterOn, de Araxá, marcou presença no Campeonato Mineiro de Natação Master de Verão 2025, realizado entre os dias 28 e 30 de novembro, no Praia Clube, em Uberlândia. Organizada pela Federação Aquática Mineira, a competição reuniu os principais atletas máster do estado e contou com desempenho expressivo dos representantes araxaenses.

Durante os três dias de provas, os nadadores da MasterOn competiram em diferentes modalidades e categorias, reforçando o protagonismo da cidade na natação master mineira. Os atletas Aroldo Cardoso, Felipe Lacerda, Fernando Bianchinni, Fernando Ribeiro, Gil Montandon, Josué Júnior, Marcelo Furukawa, Marco Antônio Prado, Marília Vieira, Paula Maneira, Rodrigo Montandon e Thiago Vinhas representaram Araxá na competição e, juntos, garantiram 7 medalhas de ouro, 9 de prata e 12 de bronze.

A Prefeitura de Araxá mantém estrutura completa para o treinamento dos atletas no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC), além de disponibilizar transporte para viagens de competições quando solicitado. Informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3668-0672.

O secretário de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), destaca a importância das modalidades individuais para o fortalecimento do esporte local. Ele ressalta que a Secretaria trabalha para garantir condições adequadas a todos os atletas.

“Estamos sempre à disposição para oferecer o suporte necessário. Muitos dos medalhistas já contam com horários específicos de treino, e qualquer atleta que precise pode nos procurar, seja para utilizar a estrutura, seja para solicitar transporte para as competições”, afirma.

Resultados

Aroldo Cardoso – (65+)

2 Pratas: 100m peito e 50m costas.

2 Quartos lugares: 50m livre e 100m livre.

Felipe Lacerda – (35+)

1 Bronze: 800m livre.

1 Quarto lugar: 50m peito.

Fernando Bianchinni – (50+)

2 Ouros: 100m costas, 100m borboleta.

1 Prata: 50m borboleta.

2 Bronzes: revezamento 4×50 livre e 50m costas.

1 Quinto lugar: revezamento 4×50 medley.

Fernando Ribeiro – (35+)

2 Pratas: revezamento 4×50 livre.

3 Quartos lugares: 400m livre, 100m costas e 50m costas.

Gil Montandon – (45+)

3 Bronzes: 50m livre, 50m borboleta e revezamento 4×50 livre.

Josué Júnior – (25+)

2 Pratas: 50m livre e revezamento 4×50 livre.

2 Bronzes: 200m medley e 50m borboleta.

1 Quinto lugar: 100m livre.

Marcelo Furukawa – (35+)

1 Ouro: 50m livre.

1 Prata: revezamento 4×50 livre.

1 Quinto lugar: 50m borboleta.

Marco Antônio Prado – (50+)

1 Bronze: revezamento 4×50 livre.

1 Quinto lugar: 50m peito.

1 Sétimo lugar: 50m livre.

Marília Vieira – (35+)

1 Bronze: 50m livre.

2 Quintos lugares: 50m peito e revezamento 4×50 medley.

Paula Maneira – (45+)

2 Quintos lugares: 800m livre e revezamento 4×50 medley.

1 Sexto lugar: 50m peito.

Rodrigo Montandon – (50+)

1 Prata: 400m livre.

2 Bronzes: revezamento 4×50 livre e 100m borboleta.

2 Quartos lugares: 200m medley e 100m costas.

Thiago Vinhas – (35+)

3 Ouros: 200m medley, 100m costas e 100m costas

2 Pratas: 100m livre e revezamento 4×50 livre.

1 Quinto lugar: revezamento 4×50 medley.