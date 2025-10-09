Audiência Pública detalha arrecadação e despesas do Município de Araxá

Cumprindo disposições legais, a Câmara Municipal de Araxá promoveu nesta quarta-feira (8) uma Audiência Pública para apresentação do Relatório de Prestação de Contas do Município, referente ao segundo quadrimestre de 2025. A reunião foi conduzida pelo vereador Marciony Sucesso, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento.

O secretário da pasta, Arnildo Antônio Morais, foi o responsável pela apresentação dos dados referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto. Ele destacou a distribuição das despesas entre as diversas secretarias municipais, com ênfase nos investimentos em educação, saúde e gestão pública. Foram abordados temas como a aplicação dos recursos do Fundeb, fornecimento de merenda escolar, pagamento de servidores e a evolução da dívida pública.

De acordo com Arnildo, a previsão de arrecadação para o quadrimestre era de R$ 236.220 milhões mas o resultado final superou as expectativas, alcançando R$ 255.664 milhões Os vereadores presentes puderam esclarecer dúvidas e fazer questionamentos sobre as informações apresentadas.

A audiência foi transmitida ao vivo e está disponível na íntegra no canal da Câmara Municipal de Araxá no YouTube (youtube.com/camaramunicipaldearaxa). O relatório completo também pode ser consultado no Portal da Transparência da Câmara: araxa.mg.leg.br/transparencia.