Auto e celebração religiosa concluem programação do FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá 2020 termina nesta segunda (21). Somados, serão 10 dias de evento com a participação de centenas de artistas e milhares de pessoas. “É um sucesso indiscutível. O povo aprovou e todo mundo está em sua casa participando do FestNatal”, analisa padre Márcio André, pároco da Paróquia Sagrada Família.

O grupo Família do Rei, da mesma paróquia, encena nesta segunda (21) o tradicional Auto de Natal. “Já que não podemos apresentar o nosso teatro com a plateia aglomerada, com os olhos atentos, nós encontramos o caminho de fazer um curta-metragem mostrando um pouquinho da história do nascimento de Jesus”, explica Padre Márcio.

Serão três cenas e, ao longo destas, o grupo espera conseguir levar ao público a mensagem do nascimento de Jesus. “É um desafio para nós que estamos acostumados com o teatro, mas nosso grupo Família do Rei aprovou a ideia e eu agradeço muito a toda produção deste espetáculo que promete emocionar todos que forem assistir”, diz.

O Auto de Natal é a primeira atividade da transmissão ao vivo desta segunda (21). Na sequência haverá um culto ecumênico direto da Igreja Sagrada Família, celebração que encerra oficialmente o FestNatal Araxá.

Programação

Dia 21 (segunda)

19h – Abertura da live transmissão Youtube

19h15 – Auto de Natal

19h30 – Culto Ecumênico

Como participar

As transmissões das lives são realizadas pelo canal do evento no YouTube. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo no smartphone, tablet ou na TV e, na busca, digitar “FestNatal Araxá”. A organização orienta que a população também se inscreva no canal e ative as notificações (clicando no sininho que fica ao lado do nome). Assim, todos os dias quando a programação for iniciada o usuário receberá um aviso do próprio aplicativo.

SERVIÇO

FestNatal Araxá 2020

Data: de 12 a 20/12

Formato principal: live com transmissão pelo canal “FestNatal Araxá” no YouTube

Outras informações: http://festnatalaraxa.com.br/