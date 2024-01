Avenida Dâmaso Drummond fica parcialmente interditada neste fim de semana, no ponto do Viaduto José Domingos Filho

A avenida Dâmaso Drummond será parcialmente interditada no próximo fim de semana, dias 20 e 21 de janeiro, no ponto do Viaduto José Domingos Filho, para retirada do piso da passarela de pedestres, que será substituída por uma nova.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que poderá haver lentidão no trânsito e a atenção de condutores deve ser redobrada. O fluxo nos dois sentidos não será alterado e o local terá apoio de agentes do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans).

Outras interdições acontecerão em breve para a retirada do restante da atual estrutura da passarela.

– Sábado, 20: Interdição prevista para iniciar às 13h;

– Domingo, 21: Interdição prevista para iniciar às 7h, com término previsto às 18h.