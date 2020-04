Bandidos roubam celular e dinheiro em praça no Novo São Geraldo

Na terça (31), por volta das 22h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Praça Fausto Barbosa, bairro Novo São Geraldo, onde dois jovens relataram que estavam conversando no local, momento em que chegaram dois autores, sendo um branco, vestido com uma blusa de moletom azul, e outro moreno, com uma blusa de moletom preta, ambos magros, com idade aproximada de 22 anos.

Um dos autores, que estava com uma arma de fogo pequena, anunciou o roubo e subtraiu de uma das vítimas um celular da marca Xiaomi, modelo Note 8, cor azul, sem película e com câmera quebrada, e da outra vítima subtraiu dinheiro.

Os autores evadiram a pé sentido ao bairro Armando Santos. Rastreamentos seguem no intuito de localizar localizá-los.