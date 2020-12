Batata Bem Brasil é a mais presente nos lares do brasileiro

A Bem Brasil, fabricante 100% nacional de batata pré-frita congelada, é, de longe, a marca preferida pelos brasileiros: além de líder isolada em penetração nos lares, apresenta o maior índice de frequência de compras nos supermercados do país. A constatação está no Guia SuperHiper Meu Fornecedor 2020, estudo exclusivo elaborado em parceria com a Kantar, consultoria que atua globalmente com dados e insights. Em sua décima edição, a pesquisa apresenta um cenário real sobre os fabricantes de 100 segmentos de alto giro das principais cestas de consumo vendidas pelo autosserviço e está consolidada como importante aliada da gestão de categorias nas lojas.

Os números que reforçam a liderança da Bem Brasil superam em mais que o dobro o segundo colocado no ranking: a empresa alcançou 18,5 CRPs (pontos de alcance do consumidor – por milhões), contra 7,4 do concorrente. Na classificação por regiões (Nordeste; Centro-Oeste; Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro; Grande Rio; Grande São Paulo; interior de São Paulo; e Sul), a distância para as demais marcas segue a mesma proporção ou é ainda maior em alguns casos.

Para o diretor comercial da companhia, João Ricardo Coleoni, o desempenho é fruto de um planejamento robusto e bem estruturado para ampliar a qualidade, a visibilidade e a presença da marca nas mesas dos consumidores. “Os resultados coroam nossos esforços para nos mantermos sempre relevantes, com vistas à longevidade do negócio e à satisfação dos nossos clientes. Para nós, é um orgulho ser a principal escolha dos consumidores e uma motivação a mais para seguirmos isolados no topo”, comemora.

Ele ressalta que a empresa investe, permanentemente, para aumentar o seu reconhecimento como pioneira e líder no segmento, além de implementar ações a fim de aprimorar o mix e as entregas. “Nos últimos anos, houve, por exemplo, ampliação da equipe comercial, expansão da linha de produtos e disponibilização de embalagens mais adequadas ao consumidor final, como o pacote de 1,05 quilo e o lançamento da batata Crinkle, entre outros”, argumenta Coleoni.

Eficiência logística

A Bem Brasil também intensificou sua eficiência logística para atendimento ao varejo. Hoje conta com distribuidores alinhados aos seus objetivos, que desenvolvem um trabalho dedicado e focado em agilidade, proximidade com o cliente e expansão de mix junto aos pequenos e médios varejos regionais. Além disso, a alta qualidade e o sabor incomparável da batata são outros pontos que não podem deixar de ser mencionados. E isso só é possível, porque a empresa se destaca, entre outros aspectos, por manter um cuidado diferenciado com sua principal matéria-prima, uma vez que tem amplo controle de todo o processo produtivo, desde o plantio das batatas nas fazendas até a entrega aos pontos de venda.

Sediada em Araxá, no Triângulo Mineiro, a Bem Brasil é pioneira na atividade e, atualmente, oferece mais de 10 tipos do tubérculo para que todos possam variar o cardápio constantemente. Além da batata palito tradicional, algumas alternativas práticas e deliciosas são: crinkle, ondulada, fininha, carinhas, cortes caseiro e especial, batata doce, noisette e tantas outras.

Classificação

Para definir a classificação das indústrias no Guia SuperHiper Meu Fornecedor 2020, a Kantar monitora cerca de 56 milhões de lares. Neste ano, o estudo passou a contar com uma nova métrica. A mudança oferece ainda mais precisão em relação às escolhas dos consumidores nos pontos de venda e para a compreensão dos produtos que estão, de fato, na casa dos brasileiros e, portanto, não podem ficar de fora das gôndolas dos supermercados.