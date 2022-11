Bate-papo e programa para cirurgias de vasectomia destacam abertura do Novembro Azul em Araxá

A Prefeitura de Araxá abriu as atividades do Novembro Azul nesta segunda-feira (7) com o bate papo “De Homem para Homem”, no Teatro Municipal Maximiliano Rocha. A campanha é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde.

O debate reuniu o médico uro-oncologista Ivan Ferezin, o psicólogo Thiago Melo, o biomédico Alonso Batuira e o coordenador da Saúde do Homem, Nilton Ribeiro Júnior como mediador.

Durante a abertura do evento, o prefeito Robson Magela, falou sobre a importância de discutir a saúde do homem e promover iniciativas de conscientização.

“A mentalidade de que homem não pode ficar doente é prejudicial à saúde física e mental. O exame de próstata não deve ser sinônimo de constrangimento ou de insegurança, mas, sim, de autocuidado. Sabemos que o câncer de próstata, quando diagnosticado em estágio inicial, tem mais de 90% de chance de cura. Isso é motivo suficiente para encorajar os homens com mais de 45 anos a realizar exames e ir com regularidade ao urologista”, relatou.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, reforçou o compromisso da atual gestão no cuidado com as pessoas. “Esses meses temáticos – Novembro azul e Outubro Rosa – são importantes para iniciar o diálogo e a reflexão. Mas a gente precisa que o homem, a mulher e a criança estejam sempre atentos aos sinais do corpo para ir ao médico em qualquer época do ano. Por isso, a gestão vem investindo na saúde de qualidade e ao alcance de todos”, destacou.

Na ocasião, Cristiane também anunciou o retorno do cadastro para realização de cirurgias de vasectomia através do Programa de Planejamento Familiar. O recurso no valor de R$ 100 mil para realizar os procedimentos foi indicado pelo vereador Evaldo Ferrocarril, que também falou da importância de incentivar a saúde preventiva do homem.

“Este é um momento para debater o tema e atentar para a importância da saúde preventiva e evitar o câncer de próstata, bem como outras doenças”, acrescentou o vereador.

A programação de ações acontece durante o mês de novembro nas Estratégias e Unidades de Saúde em vários bairros, com a realização de palestras, orientações e capacitações sobre a prevenção do câncer de próstata, solicitações e coletas de exames preventivos, agendamento de consultas médicas e demais atividades voltadas para o Novembro Azul.

A programação completa do Novembro Azul promovido pela Secretaria Municipal de Saúde pode ser acessada no link: ( https://bit.ly/3FY9ZBp ).