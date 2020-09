Bem Brasil amplia portfólio com lançamento de novos produtos

A Bem Brasil, fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e líder de vendas no segmento, está com novidades para incrementar o seu mix de produtos: a polenta palito e mandioca palito congeladas. Deliciosos, crocantes por fora e macios por dentro, os produtos seguem o mesmo padrão de qualidade das batatas, o que os torna irresistíveis a cada mordida.

Atualmente a Bem Brasil conta com mais de 20 produtos em seu portfólio, dos quais o “Filé de Tilápia”, em três opções de fracionamento; a “Batata Doce Pré-frita”; a “Batata Tradicional”, em versão de 2kg; a “Polenta Palito” e a “Mandioca Palito” foram lançados este ano.

De acordo com a supervisora de Marketing da Bem Brasil, Juliana Monteiro, o potencial do mercado nacional ainda é enorme para a companhia, e por isso, novos produtos são importantes para ampliar a participação da marca. “Realizamos pesquisas constantemente para identificar oportunidades de negócios e crescer a capilaridade junto aos parceiros, desenvolvendo produtos práticos e saborosos. Além disso, a expansão do mix reforça nossa solidez e liderança no varejo de batatas e, a cada novo produto, geramos ainda mais valor agregado”, destaca.



Sobre a Bem Brasil

Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na atividade, conta, atualmente, com duas unidades fabris na região: a de Araxá e a outra no município de Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, geram mais de 600 empregos diretos e de 2 mil indiretos. A companhia é líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil toneladas de produtos. Além disso, seu mix contempla mais de 20 itens voltados para food service e varejo nacional.