Bem Brasil investe R$ 700 milhões na ampliação de sua planta de Perdizes

Este é o maior aporte da história da empresa, líder em vendas de batatas pré-fritas no país, e vai dobrar a atual capacidade produtiva, além de possibilitar a diversificação do mix.

A Bem Brasil, indústria 100% brasileira de batatas pré-fritas congeladas, dá mais um importante passo para ampliar sua liderança em vendas no país. Com investimentos próprios e captações realizadas no mercado, da ordem de R$ 570 milhões, a empresa inicia a implantação de sua terceira unidade industrial em Minas Gerais. A nova fábrica, localizada em Perdizes, possibilitará dobrar a atual capacidade produtiva, que passará de 250 mil toneladas ao ano para mais de 500 mil, além de criar 300 empregos diretos quando estiver em plena operação. A expectativa é de que a inauguração aconteça no primeiro semestre de 2022.

O aporte total do projeto deverá atingir os R$ 700 milhões, levando-se em conta, também, a ampliação da estrutura de suporte, de armazenagem, área de estocagem, entre outros aspectos necessários para suportar o crescimento da companhia. “Completamos 14 anos neste mês (14/12) e estamos muito felizes em anunciar essa expansão. Produzimos a batata preferida pelos brasileiros, mas há uma grande demanda ainda não atendida. Com esse investimento, será possível aumentar nossa produção e ainda diversificar o mix de produtos”, afirma o presidente da Bem Brasil, João Emílio Rocheto. Atualmente, a empresa detém 40% do mercado nacional, mas projeta alcançar uma fatia ainda maior nos próximos anos.

A nova planta, que utilizará as mais modernas tecnologias para o setor, além de ser ecologicamente sustentável, é a segunda unidade da companhia no município de Perdizes. Ocupará 25 mil metros quadrados de área construída e vai gerar cerca de 1.500 postos de trabalho diretos e indiretos. A outra fábrica está instalada na cidade vizinha de Araxá, também no Triângulo Mineiro.

Em visita recente à empresa, o governador de Minas, Romeu Zema, ressaltou a importância do polo industrial da Bem Brasil para a economia da região, gerando emprego e renda, além de contribuir para que o “estado mantenha o destaque nacional no plantio e nos processos industriais da cadeia produtiva da batata”. Ele enfatizou a visão empreendedora dos sócios-proprietários, que conseguiram agregar valor à produção. “Temos que ficar atentos a isso, e a Bem Brasil é um exemplo. Ao invés de vender a batata in natura, comercializa o produto beneficiado”, declarou.



Relevância econômica

A escolha de Perdizes para sediar a terceira fábrica da empresa se deu por uma combinação de aspectos que tornam a cidade atraente. “O local é estratégico do ponto de vista logístico, com rodovias que interligam o Sudeste, o Centro-Oeste e o Nordeste, facilitando o escoamento dos produtos. Contamos, ainda, com mão de obra qualificada e diversificada na região”, enfatiza João Emílio Rocheto.

Sobre a Bem Brasil

Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na atividade, conta, atualmente, com duas unidades fabris na região: a de Araxá e a outra no município de Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, geram mais de 600 empregos diretos e de 2 mil indiretos. A companhia é líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil toneladas de produtos. Além disso, seu mix contempla mais de 20 itens voltados para food service e varejo nacional.