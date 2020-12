Biblioteca Móvel é revitalizada; alunos recebem prêmio de redação do Fliaraxá

Projeto de revitalização da Biblioteca Móvel “Embarque nas Letras” é concluído

A Biblioteca Móvel “Embarque nas Letras” foi revitalizada para continuidade do projeto de levar o acervo de mais de cinco mil exemplares para os bairros de Araxá. O veículo foi totalmente reformado nas partes de funilaria, marcenaria, tapeçaria, mecânica e elétrica. A Biblioteca Móvel completou 20 anos em abril passado.

Segundo a coordenadora da Biblioteca Pública Municipal Viriato Côrrea, Maria Clara Fonseca, a revitalização contou com o apoio da Sociedade dos Amigos da Biblioteca de Araxá (Sabia), uma associação sem fins lucrativos constituída por membros da comunidade que trabalham voluntariamente para apoiar a biblioteca no trabalho diário. “Esse tipo de iniciativa reforça que a leitura faz a diferença na vida das pessoas.”

Participaram da entrega, realizada na terça (8), a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Régia Côrtes, representando o prefeito Aracely de Paula, e secretária municipal de Educação, Edna Campos.

Entrega do Prêmio de Redação do Fliaraxá

No mesmo dia, o Festival Literário de Araxá realizou a entrega do prêmio de redação Maria Amália Dumont para três categorias marcando o encerramento do Fliaraxá.

Os vencedores foram os alunos Felipe dos Santos Salazar, de 10 anos, do Colégio São Domingos (categoria 9 a 12 anos); Cecília de Oliveira Borges, de 13 anos, do Colégio Dom Bosco (categoria 12 a 14 anos) e Lourenço Nogueira Silva, de 15 anos, do Colégio Atena (categoria 15 a 18 anos).

Cada um recebeu prêmio de R$ 1 mil, que será depositado na caderneta de poupança aberta em nomes dos alunos. O anúncio dos vencedores foi feito pelo curador local do Fliaraxá, Rafael Nolli. As redações ganhadoras podem ser acessadas no www.fliaraxa.com.br.