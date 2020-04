Boletim Epidemiológico de Araxá indica aumento de síndromes gripais; cidade tem um caso confirmado

O Boletim Epidemiológico de Araxá para a Covid-19 desta sexta (10) indica aumento do registro de síndromes gripais, passou de 202 para 215. Os números de notificações permanecem 39, com um caso confirmado, um óbito em investigação, 12 aguardando resultado e 26 negativos.



O Comitê de Enfrentamento não divulgou as informações sobre perfis epidemiológicos e tabela de síndrome gripais.