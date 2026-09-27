Bombeiros controlam incêndio em veículo e preservam local para perícia em Araxá



O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atuou no combate a um incêndio em um veículo na noite deste sábado (26), na Avenida Washington Barcelos, no bairro Urciano Lemos, em Araxá. A ocorrência foi registrada às 23h18.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram o automóvel parcialmente tomado pelas chamas. A equipe iniciou imediatamente o combate ao fogo, utilizando uma linha direta e água como agente extintor.

A atuação dos bombeiros permitiu controlar e debelar o incêndio, seguida pela realização do rescaldo, procedimento necessário para eliminar possíveis focos remanescentes e reduzir o risco de reignição.

Na sequência, os militares fizeram uma averiguação do veículo e das imediações. Não foram constatadas vítimas.

O trabalho da equipe também incluiu o isolamento e a preservação do local, medida adotada para resguardar possíveis vestígios que possam contribuir para o esclarecimento das circunstâncias do incêndio.

A ocorrência foi atendida pela 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Araxá. A causa do incêndio não foi informada.