Araxá Esporte Clube anuncia saída do técnico Fábio Brostel após derrota para o Paracatu



O Araxá Esporte Clube anunciou neste sábado (26) o desligamento do técnico Fábio Brostel do comando da equipe profissional. A decisão foi comunicada pela diretoria após a derrota para o Paracatu, no Estádio Fausto Alvim, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro Sicoob Segunda Divisão.



Em nota oficial publicada nas redes sociais, o clube informou que a decisão foi tomada pela Presidência, que considerou necessária uma mudança no comando técnico neste momento da competição.

A partida contra o Paracatu marcou o segundo compromisso do Araxá no campeonato. Na estreia, o Ganso havia sido derrotado pelo São João Del Rei por 2 a 0, fora de casa.



Com duas derrotas nas primeiras rodadas, o Araxá ainda busca os primeiros pontos na competição. A equipe está no Grupo B, ao lado de Funorte, São João Del Rei, Betim, Paracatu e Siderúrgica.



Clube agradece trabalho



Na nota, o Araxá Esporte Clube agradeceu a Fábio Brostel pelo período à frente da equipe e destacou o profissionalismo, a dedicação e o comprometimento demonstrados pelo treinador.



O clube também desejou sucesso ao técnico na sequência da carreira e afirmou deixar as portas abertas para um possível reencontro no futuro.



Agora, a diretoria deverá definir os próximos passos para o comando técnico da equipe, que terá pela frente a sequência da primeira fase da competição.