Briga entre irmãos termina com jovem ferido e faca cravada no rosto

Uma violenta discussão entre irmãos quase terminou em tragédia na noite de ontem (6), em Araxá. A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h após um jovem de 21 anos dar entrada no Pronto Atendimento Municipal (UPA) com uma faca cravada na região esquerda do rosto.

De acordo com informações repassadas pela mãe dos envolvidos, de 38 anos, os dois filhos são usuários de drogas e começaram a discutir dentro de casa, na rua Maria José de Andrade, no bairro Pão de Açúcar. A briga teria se intensificado e, em seguida, ambos foram para a rua. Pouco tempo depois, o jovem retornou à residência já ferido, com a faca presa ao rosto.

Desesperada, a mãe pediu ajuda a um motorista que passava pelo local e conseguiu socorrer o filho até a UPA. Segundo ela, não é a primeira vez que os irmãos brigam, sendo comum desentendimentos entre eles.

A vítima foi encaminhada para a sala vermelha, onde os médicos realizaram a retirada do objeto e os procedimentos necessários. Após ser medicado, o jovem foi liberado.

O autor da facada, de 19 anos, fugiu logo após o crime. A Polícia Militar realizou diligências e rastreamentos na tentativa de localizá-lo, mas até o momento ele não foi encontrado.

As investigações continuam para apurar as circunstâncias e motivação do crime.