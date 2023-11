Cadastro Escolar 2024 da Educação Infantil poderá ser realizado durante a 18ª edição do Prefeitura no Bairro

A Secretaria Municipal de Educação informa que as inscrições para o Cadastro Escolar 2024 voltado para crianças a partir de 4 meses até 5 anos, na Educação Infantil, foram prorrogadas até o próximo dia 26 de novembro (domingo).

Para realizar o cadastro, os pais ou responsáveis deverão acessar o link https://tinyurl.com/5y5nk8vs

Na 18ª edição do projeto Prefeitura no Bairro, os pais ou responsáveis também poderão procurar pelo estande da Secretaria Municipal de Educação para realizar a inscrição ou sanar dúvidas sobre o processo. O evento acontece no próximo dia 25 de novembro (sábado), na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos, das 8h às 12h.

As Unidades Escolares seguem como pontos de apoio para o cadastro até esta sexta-feira, 24 de novembro. Este público deve procurar a instituição mais próxima de sua residência para o preenchimento da documentação necessária. O cadastro pode ser realizado para até três unidades de ensino, desde que localizadas na mesma região de residência da criança.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o cadastro não é garantia da vaga e não tem validade como matrícula, mas, sim, como um levantamento da Educação Infantil para que o Município possa ter um parâmetro da atual demanda da cidade.

Mais informações, pelo telefone (34) 3691-2000 ou na sede da Secretaria Municipal de Educação – av. Rosália Isaura de Araújo, 275, no Centro Administrativo.