Cadastro para vagas remanescentes na Rede Municipal de Ensino começa nesta terça

A Secretaria Municipal de Educação informa que as famílias de alunos que não foram matriculados nas escolas municipais de Araxá terão mais uma oportunidade através das vagas que não foram preenchidas em algumas instituições de ensino.

O cadastro é realizado na sede da Secretaria de Educação, localizada na avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, Centro Administrativo. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

De acordo com a secretária Zulma Moreira, o cadastro é para atender aquele aluno que não fez a matrícula no tempo certo e perdeu a vaga. “Vamos estar realizando esse cadastro para as vagas remanescentes com o objetivo de conseguir alocar todos os alunos. É importante que os pais façam esse cadastro o mais rápido possível para que a criança não fique sem a vaga novamente”, ressalta.

Rede Estadual



Para os alunos da Rede Estadual, o cadastro para vagas remanescentes começa no dia 27 de janeiro. Os pais devem fazer o cadastro dos filhos no Sistema Único de Cadastramento e Encaminhamento de Matrícula (Sucem), através do site ( www.cadastroescolar.educacao.mg.gov.br ).