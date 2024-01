Cadastro para vagas remanescentes no Ensino Fundamental da Prefeitura de Araxá acontece de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Educação informa aos pais ou responsáveis por alunos que não foram matriculados nas Escolas Municipais de Araxá que terão mais uma oportunidade por meio de vagas que não foram preenchidas.

O cadastro acontece entre os dias 29 de janeiro a 2 de fevereiro e será feito diretamente nas unidades de Ensino Fundamental do Município. Os pais ou responsáveis deverão ir na escola pretendida, verificar se há vaga remanescente e apresentar os documentos necessários para a matrícula.

Para efetivação da matrícula é necessário apresentar (cópia) dos seguintes documentos dos alunos: RG (se tiver), CPF (se tiver), Certidão de Nascimento; Comprovante de Endereço; Cartão de Vacina; Cartão do SUS; Cartão do Bolsa Família ou BPC (se for beneficiário); Declaração de Acompanhamento de Equipamento de Serviço Social (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar ou outros) ou de Órgão da Justiça; Laudo Médico (em caso de necessidades especiais); Termo de Guarda ou documento expedido pela Vara da Infância e Juventude em caso do aluno (a) se encontrar sob medida protetiva, e Declaração/Transferência ou Comprovante Escolar, caso for transferência.

Rede Estadual



Para os alunos da Rede Estadual, o cadastro para vagas remanescentes começou nesta segunda-feira, 22 de janeiro. Os pais devem fazer o cadastro dos filhos no Sistema Único de Cadastramento e Encaminhamento de Matrícula (Sucem), através do site ( cadastroescolar.educacao.mg.gov.br ).

Para a Rede Estadual, o prazo também vai até o dia 2 de fevereiro.