Calendário de pagamento do IPVA 2021 em Minas vai de 18 de janeiro a 24 de março

O pagamento do IPVA MG 2021 começa em 18 de janeiro e se encerra em 24 de março. O valor poderá ser dividido em três vezes, desde que a parcela mínima seja de R$ 150. O valor médio do imposto no Estado é de R$ 612,54.

Final da placa Cota única ou 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 1 e 2 18/01/2021 18/02/2021 18/03/2021 3 e 4 19/01/2021 19/02/2021 19/03/2021 5 e 6 20/01/2021 22/02/2021 22/03/2021 7 e 8 21/01/2021 23/02/2021 23/03/2021 9 e 10 22/01/2021 24/02/2021 24/03/2021

Desconto

O contribuinte que decidir quitar o IPVA MG 2021 à vista terá o desconto de 3%. Esse desconto também será aplicado aos contribuintes que quitaram, rigorosamente em dia, todas as obrigações referentes ao veículo nos anos de 2019 a 2020. O benefício, conhecido como “Bom pagador”, será aplicado automaticamente no cálculo do imposto.

Para emitir a guia de arrecadação, é necessário acessar o site da SEF.