Câmara convoca secretários para esclarecer sobre pagamentos dos plantões médicos e o piso da enfermagem

A Câmara Municipal de Araxá realizou, na tarde desta quinta-feira (03), uma reunião com o secretário da Fazenda e Planejamento, Arnildo Antônio de Moraes, e com o secretário de Saúde, Rubens Miranda, em atendimento ao Requerimento nº 930/2025. O objetivo foi esclarecer detalhadamente os pagamentos dos plantões médicos e o repasse referente ao piso da enfermagem.

A iniciativa partiu da vereadora Professora Maristela e do vereador Professor Jales. A convocação está amparada no Regimento Interno, que assegura ao Poder Legislativo o direito de chamar secretários municipais para prestar esclarecimentos. A mesa contou com os autores do requerimento e os secretários Arnildo e Rubens, além da subsecretária de Saúde, Samira Alessandra Reis. Os convidados responderam perguntas e apresentaram documentos com a finalidade de esclarecer dúvidas sobre os atrasos nos pagamentos.

Os secretários explicaram que os trâmites burocráticos são os principais fatores que resultam nos atrasos. No caso dos médicos, destacaram que o problema decorre do prazo necessário para fechamento da folha de ponto, conferências, consolidação dos plantões e execução dos pagamentos. Já em relação ao piso da enfermagem, informaram que todo mês é preciso realizar um aditivo do convênio de repasse do SUS, o que acaba gerando demora.

Os vereadores cobraram medidas para agilizar esses processos, de forma a assegurar que os pagamentos sejam feitos em dia. Eles ressaltaram a boa comunicação com as pastas envolvidas, mas pediram a apresentação de um plano que garanta a regularidade dos repasses. Também reforçaram a importância de que os profissionais de saúde reivindiquem seus direitos e que as instituições responsáveis cumpram os prazos estabelecidos.

Os parlamentares destacam que a pontualidade nos pagamentos é essencial para manter a motivação e o bom desempenho dos médicos e enfermeiros, além de garantir a qualidade do atendimento à população. Eles alertaram que atrasos podem provocar a evasão de profissionais para outras cidades, comprometendo o acesso da comunidade aos serviços de saúde.

A íntegra da reunião está disponível no canal da Câmara no YouTube: youtube.com/camaramunicipaldearaxa.