Câmara e estudantes celebram Dia da Árvore com plantio de mudas

A Câmara Municipal de Araxá promoveu, na tarde desta sexta-feira (19), uma celebração especial em homenagem ao Dia da Árvore. A iniciativa foi realizada em parceria com o projeto Pequeno Jardineiro e reuniu vereadores, secretários municipais, servidores, assessores e o vice-prefeito Bosco Júnior, que representou o Executivo.

Em um momento de integração que marcou a história do Legislativo, alunos Escola Municipal de Educação Infantil Lucas Teixeira dos Santos Junior se uniram aos parlamentares no plantio de 15 mudas da árvore oiti, no estacionamento inferior da Câmara. Espécie bastante utilizada na arborização urbana, o oiti possui copa arredondada que proporciona sombra, contribui para amenizar o clima e embeleza os espaços públicos. Além disso, é resistente à poluição e seus frutos atraem pássaros, favorecendo a biodiversidade local.

A atividade, realizada com o apoio dos jovens do projeto Pequeno Jardineiro, simbolizou o compromisso coletivo com a preservação ambiental e com a construção de uma cidade mais sustentável. O presidente da Câmara, vereador Raphael Rios, ressaltou a importância da iniciativa e convidou os estudantes a acompanharem o desenvolvimento das mudas. “Essas árvores irão se desenvolver junto com as crianças que hoje participaram do plantio, reforçando o vínculo entre educação, cidadania e meio ambiente”, destacou.

Raphael agradeceu os parceiros da ação, através da Secretaria de Ação Social, Secretaria Municipal de Educação e Uniaraxá.