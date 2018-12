Câmara homenageia personalidades com três honrarias no Aniversário de Araxá

Na noite de quarta-feira (19), dia em que Araxá comemorou 153 anos de emancipação política, a Câmara Municipal realizou reunião solene para outorga do Título de Cidadania Honorária e das medalhas Dom José Gaspar e Geraldo Porfírio Botelho.

O evento promovido Grann Hall foi conduzido pelo presidente da Câmara, vereador Fabiano Santos Cunha (PRB), e contou com a presença da vice-prefeita Lídia Jordão, vereadores, demais autoridades, imprensa, homenageados e convidados.

A primeira honraria a ser entregue foi a Medalha Geraldo Porfírio Botelho que é indicada pela Associação da Imprensa Araxaense (AIA) a agentes atuantes na mídia local.

O prêmio é concedido aos representantes da área de Comunicação Social, que escreveram seus nomes nas páginas da imprensa virtual, escrita, falada e televisionada. O homenageado desse ano foi o apresentador e narrador esportivo Jorge Eustáquio Sérvulo, que recebeu a congratulação das mãos dos jornalistas Caio Ranieri, presidente da AIA, e Janaína Silva, primeira-secretária.

Em seguida foi realizada a entrega do Título de Cidadania Honorária, que tem o objetivo de reconhecer o mérito de cidadãos que tenham prestado relevantes serviços à comunidade de Araxá, sem ter nascido na cidade.

A última honraria entregue foi a Medalha Dom José Gaspar que confere tributo ao Mérito de Pessoas Físicas, notoriamente destacadas de seus contemporâneos, por sua atividade profissional, pela conduta de vida positiva e exemplar ou por seu desempenho social e filantrópico.

Cada um dos quinze vereadores indica uma personalidade para receber o título e uma para receber a medalha.

Os homenageados Jorge Eustáquio Sérvulo e Eliana Santana de Oliveira Marins discursaram representando todos os congratulados da noite.

O vereador Luiz Carlos Bittencourt (Podemos) falou em nome dos veredores. “Compete aos Vereadores não apenas fiscalizar e elaborar leis, mas também participar e estimular a realização de ações voltadas ao bem comum e ao engrandecimento da cidade.”

Já a representante do Executivo, Lídia Jordão, lembrou a importância da data para Araxá, destacou o trabalho e as virtudes dos agraciados e enalteceu o atuação dos servidores públicos do município.

Fabiano encerrou a solenidade destacando que “no dia em que Araxá comemora 153 anos de emancipação política, a Câmara Municipal se orgulha em receber um grupo tão valoroso de pessoas atuantes na cidade e que contribuem ativamente para o desenvolvimento econômico, social e cultural de Araxá. Os homenageados fazem a diferença para o crescimento da cidade”.

Agraciados

Título de Cidadania Honorária

– Afonso Augusto Borges Filho

– Gilson Roberto Câmara

– Jacqueline Fonseca Rios

– Jair de Melo Alcântara

– José Humberto Carneiro

– Joselino Barbosa

– Júlio César Ribeiro

– Monsenhor Levi Fidelis Marques

– Tenente Mateus Dias Campos

– Mônica Beatriz Monteiro Costa Antunes

– Tenente Paulo Roberto Arduini

– Rogério Farah

– Rubens Herbert Batista Miranda

– Vogner Macedo Andrade

– Whebster Barbosa de Lima

Medalha Dom José Gaspar

– Aline Silva Magalhães

– Antônia Aparecida Ribeiro

– Antônio Carlos Rosa

– César Henrique Fonseca Júnior

– Subtenente Denner Lúcio dos Santos Rodrigues

– Eliana Santana de Oliveira Marins

– Francisco de Assis Santiago

– José do Nascimento Ribeiro

– Juverssina Rita de Jesus

– Linomar dos Reis Bertoldo

– Olga Aparecida das Graças Paiva

– Capitão Robson de Almeida Machado

– Sebastiana Aparecida de Souza

– Vicente de Paulo Aquino

– Wandick de Assis Júnior

Medalha Geraldo Porfírio Botelho

– Jorge Eustáquio Sérvulo