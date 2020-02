Câmara Municipal apresenta balanço das atividades parlamentares em 2019

Em consonância aos princípios que regem a administração pública, a Câmara Municipal de Araxá apresenta um balanço de suas atividades parlamentares no ano de 2019. Cerca de 50 Projetos de Lei de autoria Poder Executivo e 60 Projetos de Lei de autoria dos vereadores foram aprovados em plenário, ao longo de 46 reuniões ordinárias e uma reunião extraordinária.

O plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto também recebeu 12 Audiências Públicas e 25 Fóruns Comunitários. Para 2020, temas relativos ao período eleitoral que se aproxima deverão ser debatidos em sessões abertas à comunidade. Vinte e sete atestados de funcionamento foram emitidos para entidades do terceiro setor que possuem utilidade pública, por meio de visitas da Comissão Especial.

O plenário também esteve aberto para cerca de 600 jovens que participaram do Projeto Juventude Cidadã. A ação busca proporcionar para estudantes araxaenses a experiência de conhecer a Casa da Cidadania e entender o seu papel através da troca de experiências com os parlamentares, incentivando, assim, a educação política e cidadã. O Projeto também será mantido para este ano.

Em visita à Câmara no mês de agosto, representantes da CBMM confirmaram que a empresa irá arcar com os custos para a construção de um Plenarinho na Casa da Cidadania. O espaço irá possibilitar a realização de reuniões menores de forma mais adequada, deixando o Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto para as Reuniões Ordinárias e sessões de maior porte.

Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa

Em outubro, foi realizado o Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa, evento que celebrou os 188 anos da Câmara recebendo mais de 3 mil cidadãos nas suas instalações. Várias atividades foram disponibilizadas de forma gratuita à comunidade: Emissão de documentos, exames na área de saúde, orientação jurídica, atrações artísticas, rua de lazer, entre outras.

Para 2020, placas de energia solar fotovoltaica serão instaladas na Câmara visando redução de custos e geração de energia sustentável.