Câmara Municipal realiza ação de doação de sangue em parceria com a Hemominas

A Câmara Municipal de Araxá promoverá, neste sábado (13 de dezembro), das 7h30 às 11h30, uma importante ação de doação de sangue em parceria com a Fundação Hemominas. A iniciativa tem como objetivo reforçar os estoques de sangue e estimular a solidariedade entre os cidadãos araxaenses. A atividade será realizada na sede do Poder Legislativo.

Foram disponibilizadas 60 vagas para doadores, todas preenchidas antecipadamente pela comunidade, que mais uma vez demonstrou engajamento e compromisso com esta causa essencial, especialmente em um período em que os estoques costumam ficar reduzidos.

Doar sangue é um ato de amor. Não importa o tipo sanguíneo — sempre há alguém que precisa da sua solidariedade. A participação de cada doador faz a diferença e contribui para salvar vidas.