Câmara Municipal recebe alunos da Escola Estadual Rotary

A Câmara Municipal recebeu, nesta quinta (21), a visita dos alunos do 9º ano da Escola Estadual Rotary. Esta foi a segunda de uma série de visitas que fazem parte do Projeto “Líderes do Futuro – Uma Juventude mais cidadã”, de autoria da Escola do Legislativo Eliana D’arc da Silva. A ação busca proporcionar aos alunos a experiência de conhecer o Legislativo Araxaense e entender o seu papel através da troca de experiências com os parlamentares, incentivando a Educação Política.

Os alunos e professoras foram recebidos pelo Presidente da Câmara, Vereador Fabiano Santos Cunha, e por representantes da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Segurança – Vereadores Hudson Fiuza (PSL); Luiz Carlos Bittencourt (PODE), representando o Vereador Zezinho (PT) e Raphael Rios (SD). Os parlamentares Bosco Júnior (Avante), Ceará da Padaria (PMB), Edinho Souza (PTB), Fárley Cabeleireiro (DEM) e Fernanda Castelha (PSL) também estiveram presentes no plenário.

Os estudantes foram apresentados aos vereadores presentes e assistiram um vídeo educativo sobre o trabalho do Poder Legislativo Municipal. Em seguida, fizeram indagações aos parlamentares da Comissão. A visita foi finalizada com a apresentação dos gabinetes e setores administrativos da Câmara. Cada aluno recebeu uma cartilha educativa, com a história da Casa de Leis do município, atribuições dos vereadores e curiosidades.

Em outubro, dando sequência ao projeto, a Câmara Municipal irá receber alunos da Escola Estadual Luiz Antônio Corrêa de Oliveira (Polivalente). Os estudantes serão recepcionados por representantes das Comissões de Finanças, Justiça e Legislação e Redação Final (Vereadores Garrado, Robson e Luiz Carlos), Serviços Urbanos e Obras Públicas (Vereadores Jairinho, Ceará e Emílio) e Comissão de Esportes, Turismo, Lazer e Direitos Humanos (Vereadores Bosco Jr., Roberto e Edinho).