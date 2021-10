Câmara Municipal recebe projeto Bem Me Quero

Com os temas Outubro Rosa e Novembro Azul, a Câmara Municipal de Araxá recebeu o projeto Bem Me Quero, realizado pela Câmara da Mulher Empreendedora da Acia. Uma tarde de conscientização para os servidores da Casa, sobre cuidados e prevenção ao câncer de mama e ao câncer de próstata. O encontro foi realizado na tarde desta sexta-feira (22).

A programação contou com a apresentação da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfirio de Azevedo, com os músicos Meire Borges e Jaime Nascimento. Logo após, os presentes acompanharam relatos de dois pacientes, Bel Ferreira que venceu o câncer de mama, e José Humberto Gonçalves que está em tratamento contra o câncer de próstata.

Além dos depoimentos, os presentes assistiram uma palestra com o fisioterapeuta e coordenador do Projeto Amadurecendo da Fama, Luiz Fernando Alves de Castro. Ele destacou pontos importantes, como o autoexame da mama para mulheres a partir de 40 anos, além do exame de mamografia anualmente.

Para os homens, as instruções trataram sobre a prevenção ao câncer de próstata, com consultas regulares, exames anualmente e a prática de exercícios físicos. “Os sintomas do câncer de próstata vão desde a dificuldade para urinar, até dores musculares e óssea”, destaca.