Câmara recebe abertura da 20º Semana da Pessoa com Deficiência

A Câmara recebeu, nesta segunda-feira (19/08), a abertura da 20ª Semana da Pessoa com Deficiência de Araxá. O tradicional movimento realizado pela FADA (Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá) e APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) busca desmistificar os preconceitos sobre as deficiências, promovendo inclusão e acessibilidade para todos.

O evento foi oficialmente aberto pelo Vereador Raphael Rios (SD). Em seguida, projetos voltados para a pessoa com deficiência foram apresentados. O casal de dançarinos da FADA, JP e Cristiane, fizeram uma apresentação em cadeiras de rodas. Crianças e adolescentes que participam do Projeto “Olhar inclusivo” e “Aquarela da inclusão” também marcaram presença no plenário.

Programação:

Dia 20: Mutirão no calçadão e Praça Governador Valadares das 8 às 11h e 13 às 17h;

Dia 21: Dia da Beleza na FADA das 8 às 17h;

Dia 22: Palestra Bullying e Cyberbullying no Tribunal do Júri Uniaraxá, das 19 às 21h;

Dia 23: Palestra Bullying e Cyberbullying na Escola Municipal Professora Leonilda Montandon, das 8 às 10h.