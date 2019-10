Câmara recebe mais de 3 mil pessoas no Dia da Responsabilidade Social Legislativa

A primeira edição do Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa recebeu mais de 3 mil pessoas na Câmara Municipal, no último sábado (19). O evento organizado pela Escola do Legislativo ofereceu serviços públicos gratuitos e promoveu ações de saúde, educação, cultura, lazer, shows com talentos da terra, assistência social e jurídica. O vereador Raphael Rios é autor da Resolução nº 541 de 07 de Março de 2019 que criou o evento. O Dia da Responsabilidade Social teve a participação dos vereadores que firmaram parcerias e trouxeram diversas atividades nos estandes.

A data celebra os 188 anos da Câmara Municipal. Mais de 20 servidores trabalharam na ação para receber a comunidade da melhor forma.

O serviço mais procurado pela comunidade foi a emissão da Carteira de Identidade. Foram emitidos 265 documentos pela Polícia Civil de Araxá e mais de 150 agendamentos que serão realizados no decorrer da semana. O trabalho contou com apoio de 10 servidores do Instituto de Identificação de Belo Horizonte e da assistente social Stella Teixeira Silveira.

Outro serviço promovido pela Polícia Civil foi o emplacamento e vistoria de veículos, com emissão do documento na hora, o chamado “Drive Thru”. O mutirão promovido na Câmara realizou 40 vistorias e 40 emplacamentos. “É muito importante esse dia, porque além de festejar o aniversário da Câmara Municipal, a Casa do Povo de Araxá, é também um dia especial para as pessoas que não tem tempo de solicitar os serviços durante a semana, tem o sábado para fazê-lo”, afirma o delegado de Trânsito, Renato Alcino Vieira.

O Cartório Eleitoral também realizou o cadastramento biométrico durante o sábado, com 140 atendimentos, o serviço esteve entre os mais procurados. “A Justiça Eleitoral participa de todos os eventos da comunidade e esse evento na Câmara Municipal reúne vários serviços e movimenta um grande público. A biometria em Araxá ainda não é obrigatória para as eleições municipais de 2020, mas é importante que o eleitor faça seu cadastramento e quando se tornar obrigatória, certamente, teremos grandes filas”, informa a Chefe do Cartório Eleitoral de Araxá, Alcinéia Sales.

A Agência do Trabalho de Araxá emitiu 15 Carteiras de Trabalho durante o evento. Luciana Menezes Rios, chefe da Agência, explica que no sábado os profissionais colheram os dados dos interessados, que já terão inclusive, acesso a Carteira de Trabalho Digital. “Esse evento permite que os trabalhadores tenham acesso mais rápido ao documento”, afirma. A Agência está localizada na Avenida Imbiara, nº 1.800.

A vice-prefeita de Araxá, Lidia Jordão, prestigiou o evento e ressaltou a importância das ações em prol da comunidade. “A Câmara, através dos vereadores, se une a outras instituições para promover uma manhã de Responsabilidade Social em ações de saúde, assistência social para que as pessoas tenham melhores condições de vida em nossa cidade.”

O juiz da Vara Criminal e da Infância e Juventude, Renato Zupo, visitou os estandes e as atividades realizadas. Ele parabenizou a iniciativa da Câmara e acredita que esse tipo de ação promove a cidadania em prol do bem comum. “Todos engajados nesse trabalho de fazer o bem aos cidadãos de Araxá que tanto precisam dessa presença estatal.”

Confira os números:

– 265 carteiras de identidade emitidas e 150 agendamentos;

– 80 emplacamentos e vistorias;

– 140 atendimentos do Cartório Eleitoral entre alistamento, transferência e revisão;

– 36 licenças emitidas pela Asttran para idosos e deficientes;

– 15 carteiras de trabalho emitidas;

– 640 atendimentos de saúde (pressão, glicose, hepatite, atendimentos para idosos);

– 11 cães adotados na Feirinha de Adoção;

– 540 participações nas oficinas infantis;

– 1.750 pipocas, algodões doce, kits de frutas e doces distribuídos;

– 45 maquiagens e design de sobrancelha;

– Dezenas de mudas doadas.