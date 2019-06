Câmara recebe Plenária Municipal do Parlamento Jovem

A Câmara de Araxá recebeu, nesta segunda (10), a Plenária Municipal do Parlamento Jovem 2019. O Parlamento Jovem de Minas é um programa de formação política direcionado aos estudantes do ensino médio, para que conheçam melhor os instrumentos de participação no Poder Legislativo Municipal e Estadual. A Escola do Legislativo da Casa da Cidadania supervisiona a primeira participação araxaense no projeto.

Nesta fase do programa, estudantes de oito escolas de ensino médio (Dom José Gaspar, Cefet, Vasco Santos, Polivalente, Colégio Atena, Armando Santos, Loren Rios, Colégio Dom Bosco) debateram, votaram e priorizaram propostas por eles elaboradas sobre o tema “Desigualdade Étnico Racial”. Os Vereadores Bosco Júnior (Avante), Fabiano Santos Cunha (PRB) e Fárley Cabeleireiro (DEM) estiveram no Plenário representado os parlamentares araxaenses.

Dentro do subtema “Desigualdades Socioeconômicas”, as seguintes propostas foram aprovadas: Construir lares de convivência em todos os bairros, que ofereçam atividades de formação individual e Viabilizar a cidadania aos refugiados que adentram no território brasileiro – com ressalva de recursos para os mesmos poderem se estabilizar dentro do país.

Dentro do subtema “Violência por motivo Étnico-Racial”: Fortalecer os projetos socioeducacionais através de propostas interdisciplinares, que levam a discussão em creches e escolas para contribuição no processo de educação contra bullying ou qualquer ato ilícito e Conceder como feriado nacional o Dia da Consciência Negra para uma maior reflexão sobre a data.

Dentro do subtema “Direito às identidades e à diversidade cultural”: Criar um programa estadual em que professores ministrem debates e palestras sobre a diversidade Étnico-Racial e Desenvolver um museu virtual para divulgação da cultura afro-brasileira. Como sugestão araxaense para o PJ 2020, o tema “Diga NÃO à homofobia” obteve a maioria dos votos.

A próxima etapa será regional, com a participação das Câmaras de Iturama, Conceição das Alagoas, Limeira do Oeste, Prata, Santa Vitória e Uberlândia. A Plenária irá acontecer na cidade de Conceição das Alagoas, no dia 14 de agosto. Esta etapa, entre as fases Municipal e Estadual, foi criada pela Assembleia Legislativa visando ampliar a participação dos municípios mineiros no projeto.