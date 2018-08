Campanha de vacinação antirrábica chega ao perímetro urbano

Essa é a segunda etapa da campanha e mais de 3 mil animais já foram vacinados na zona rural.

Prevenir cão ou gato contra a raiva. Com esse objetivo, a Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde, promove a Campanha de Vacinação Antirrábica no perímetro urbano de Araxá a partir desta segunda-feira, 20 de agosto. A primeira etapa da campanha realizada na zona rural imunizou 3022 animais, superando a meta inicial que era de imunizar 2800 cães e gatos.

A Campanha de Vacinação Antirrábica no perímetro urbano terá 57 pontos de atendimento em diversas regiões da cidade. A imunização será promovida até sábado, dia 25, com o objetivo de vacinar 12 mil animais. A raiva é uma zoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus rábico, contido na saliva do animal infectado. No ciclo urbano, as principais fontes de infecção são o cão e o gato.

Flávia Rios, coordenadora do setor de Vigilância Ambiental, da Secretaria de Saúde, destaca que, normalmente quando o animal está raivoso, há aumento na saliva. “A raiva provoca paralisia nos músculos faciais, o animal não engole a saliva, fica raivoso, agressivo. É uma doença que ataca os nervos do animal e a prevenção é o melhor remédio”, explica.

Durante a Campanha, as famílias também podem procurar o ponto fixo de vacinação instalado na Rua Laurindo Baleeiro, 380, no bairro Santa Luzia. O cronograma da vacinação antirrábica com os locais e horários já está disponível: