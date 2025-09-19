Super banner
Super banner
Últimas:
Home
Saúde

Campanha de vacinação antirrábica urbana é prorrogada em Araxá

Data:
Deixe um comentário
Campanha de vacinação antirrábica urbana é prorrogada em Araxá

A campanha de vacinação antirrábica na zona urbana em Araxá foi prorrogada e terá continuidade neste domingo (21), das 8h às 12h, com equipes da Vigilância Ambiental em quatro pontos estratégicos da cidade. Os locais de atendimento serão a Feira do Produtor, no bairro Urciano Lemos; a feira do bairro Pão de Açúcar; a entrada do Expominas, no bairro Vila Silvéria; e a Unileste, no bairro Santo Antônio.

A partir de segunda-feira (22), entrará em funcionamento o Posto Móvel de Vacinação, voltado para tutores que possuem mais de cinco animais. O atendimento será realizado mediante agendamento prévio pelo telefone (34) 3691-7120. O serviço funcionará durante duas semanas, nos períodos de 22 a 26 de setembro e de 29 de setembro a 3 de outubro.

Haverá ainda repescagem para contemplar animais não vacinados nas etapas anteriores. Na segunda-feira, a campanha conta com um ponto único na Praça da Rua Domingos Félix Gondim, no bairro Recanto do Bosque. Já na terça-feira (23), o ponto será no Ginásio Santa Luzia. Ambos funcionarão das 8h às 15h45.

A vacinação é fundamental para garantir a saúde dos animais e prevenir a raiva, doença que também pode ser transmitida aos seres humanos. Devem ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses de idade. Estão contraindicados os animais doentes, em tratamento ou em recuperação de cirurgias, além de cadelas prenhes ou em período de amamentação.

Cronograma

19/09 (sexta-feira) – 8h às 16h45

    •    Núcleo de Convivência / Leblon
    •    Praça Escola Anita Mesquita / São Geraldo
    •    UNISA / São Geraldo
    •    Igreja N. Sra. Aparecida / Alvorada
    •    Em frente ao CEMEI Balão Mágico / Alvorada
    •    UNIOESTE / Boa Vista
    •    Capela Nossa Senhora Auxiliadora
    •    Praça da Árvore de Óleo / Boa Vista
    •    Padaria UAI Delícia
    •    Jardim da Igreja São Sebastião

20/09 (sábado) – 8h às 16h45
    •    CEMEI Max Neumann
    •    CRAS Abolição – S. Francisco
    •    CRAS Bom Jesus
    •    UNINORTE / Urciano Lemos
    •    Ponto de Ônibus Parque do Cristo
    •    CEMEI Conceição Velasco / Francisco Duarte
    •    ESF Tiradentes
    •    ESF Ana Pinto
    •    Fundo do CEMEI Cássio Barsante / Ana Pinto
    •    Igreja Presbiteriana – CEPAC / Abolição – S. Francisco
    •    Jardim da Igreja São Sebastião

21/09 (domingo) – 8h às 12h
    •    Feira do Produtor / Urciano Lemos
    •    Feira do Bairro Pão de Açúcar
    •    Entrada do Expominas / Vila Silvéria
    •    Unileste / Santo Antônio

22/09 (segunda) – 8h às 15h45
    •    Ponto único: Praça da Rua Domingos Félix Gondim / Recanto do Bosque

23/09 (terça) – 8h às 15h45
    •    Ponto único: Ginásio Santa Luzia

Notícias relacionadas

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *