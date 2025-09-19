Campanha de vacinação antirrábica urbana é prorrogada em Araxá

A campanha de vacinação antirrábica na zona urbana em Araxá foi prorrogada e terá continuidade neste domingo (21), das 8h às 12h, com equipes da Vigilância Ambiental em quatro pontos estratégicos da cidade. Os locais de atendimento serão a Feira do Produtor, no bairro Urciano Lemos; a feira do bairro Pão de Açúcar; a entrada do Expominas, no bairro Vila Silvéria; e a Unileste, no bairro Santo Antônio.
A partir de segunda-feira (22), entrará em funcionamento o Posto Móvel de Vacinação, voltado para tutores que possuem mais de cinco animais. O atendimento será realizado mediante agendamento prévio pelo telefone (34) 3691-7120. O serviço funcionará durante duas semanas, nos períodos de 22 a 26 de setembro e de 29 de setembro a 3 de outubro.
Haverá ainda repescagem para contemplar animais não vacinados nas etapas anteriores. Na segunda-feira, a campanha conta com um ponto único na Praça da Rua Domingos Félix Gondim, no bairro Recanto do Bosque. Já na terça-feira (23), o ponto será no Ginásio Santa Luzia. Ambos funcionarão das 8h às 15h45.
A vacinação é fundamental para garantir a saúde dos animais e prevenir a raiva, doença que também pode ser transmitida aos seres humanos. Devem ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses de idade. Estão contraindicados os animais doentes, em tratamento ou em recuperação de cirurgias, além de cadelas prenhes ou em período de amamentação.
Cronograma
19/09 (sexta-feira) – 8h às 16h45
• Núcleo de Convivência / Leblon
• Praça Escola Anita Mesquita / São Geraldo
• UNISA / São Geraldo
• Igreja N. Sra. Aparecida / Alvorada
• Em frente ao CEMEI Balão Mágico / Alvorada
• UNIOESTE / Boa Vista
• Capela Nossa Senhora Auxiliadora
• Praça da Árvore de Óleo / Boa Vista
• Padaria UAI Delícia
• Jardim da Igreja São Sebastião
20/09 (sábado) – 8h às 16h45
• CEMEI Max Neumann
• CRAS Abolição – S. Francisco
• CRAS Bom Jesus
• UNINORTE / Urciano Lemos
• Ponto de Ônibus Parque do Cristo
• CEMEI Conceição Velasco / Francisco Duarte
• ESF Tiradentes
• ESF Ana Pinto
• Fundo do CEMEI Cássio Barsante / Ana Pinto
• Igreja Presbiteriana – CEPAC / Abolição – S. Francisco
• Jardim da Igreja São Sebastião
21/09 (domingo) – 8h às 12h
• Feira do Produtor / Urciano Lemos
• Feira do Bairro Pão de Açúcar
• Entrada do Expominas / Vila Silvéria
• Unileste / Santo Antônio
22/09 (segunda) – 8h às 15h45
• Ponto único: Praça da Rua Domingos Félix Gondim / Recanto do Bosque
23/09 (terça) – 8h às 15h45
• Ponto único: Ginásio Santa Luzia