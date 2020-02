Campanha Janeiro Branco é encerrada com aniversário do CAPS Maria Pirola

Uma festa seguida de passeata com pacientes e funcionários do Setor de Saúde Mental, marcou o encerramento da campanha Janeiro Branco em Araxá, nesta sexta-feira, 31. O evento promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, também comemorou os nove anos de implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no município.

A coordenadora do CAPS Maria Pirola, Maria das Graças Resende Vasconcelos, explica que no Janeiro Branco trabalharam a conscientização sobre a importância da Saúde Mental e do respeito aos pacientes. Também aproveitaram para comemorar o aniversário do CAPS Maria Pirola, primeiro serviço federal de Atenção Psicossocial implantado em Araxá, em 11/01/2011. Depois do CAPS Maria Pirola foram criados o CAPS AD para pacientes com dependência química e recentemente o CAPS Infantil que atende crianças e adolescentes.

A psicóloga ressalta que o CAPS Maria Pirola oferece tratamento para 100 pessoas que recebem atendimentos de saúde (médico, psicossocial e terapêutico com psicólogos); oficinas terapêuticas de música e de expressão, que trabalham o paciente mostrando que ele tem condição de fazer atividades de promoção à vida. Os trabalhos individuais e em grupo, são desenvolvidos por terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros. Tem ainda um trabalho de promoção social e atendimento às famílias, feito pelas assistentes sociais. O CAPS atende também pessoas em momento de crise e o horário para acolher as famílias e os pacientes é das 7h às 11h, de segunda a sexta-feira, na Rua Argenita, 570, no bairro Santo Antônio.