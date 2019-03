Campanha marca Dia Internacional do Consumidor

O Dia Internacional do Consumidor é comemorado anualmente no dia 15 de março. Em Araxá, a Prefeitura Municipal, através do Procon, está promovendo campanha de conscientização com a distribuição de folder alusivo abordando os 10 mandamentos do Consumidor Consciente e seus direitos.

Para a Secretária Executiva do Procon Araxá, Belma Nolli, o respeito aos direitos do consumidor teve grande avanço nos últimos anos no Brasil. Na opinião da secretária, a população brasileira, hoje, é bem consciente dos seus direitos.

A unidade do Procon, em Araxá, atende cerca de 1,2 mil pessoas por mês e 84% desses atendimentos, em média, são resolvidos dentro do próprio Procon, sem necessidade de notificações ou encaminhamentos à Justiça. “Além disto, o número de atendimentos vem diminuindo a cada ano, o que significa que as relações de consumo estão melhorando, com consumidores mais informados, mais respeitados e fornecedores mais conscientes desta nova situação, passando a respeitar mais os consumidores”, avalia Belma.