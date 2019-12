Campanha Novembro Azul é encerrada com atendimentos

Os homens que frequentaram as Unidades de Saúde durante a campanha Novembro Azul foram atendidos aos sábados nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, pelos urologistas da Prefeitura. A Secretaria de Saúde, reservou na Unisa, 140 consultas para os pacientes com mais de 49 anos que precisavam fazer o exame PSA ou uma avaliação mais específica.

A coordenadora da Unisa, enfermeira Fernanda Aparecida Mendes, explicou que os pacientes foram atendidos pelos especialistas, fizeram alongamento acompanhados por fisioterapeutas, receberam orientação de postura e um café da manhã com distribuição de frutas, enquanto aguardavam o atendimento médico. Ressaltou que é compromisso da Administração Municipal atender da melhor forma, seja no horário estendido após às 17h, seja aos sábados, para que o paciente possa fazer a consulta e mostrar os exames. “Trabalhamos todos os meses com prevenção, mas com a campanha Novembro Azul a divulgação é intensa, as pessoas pensam mais na importância da prevenção para evitar o câncer. Tivemos uma participação muito boa dos homens nas consultas, nos resultados de exames e atividades propostas”.

O paciente Lázaro Ourives Júnior, tem 55 anos, mora no Centro e aprovou a iniciativa. “Estar aqui hoje representa saúde, não podemos ser ignorantes é preciso fazer os exames, aproveitar a oportunidade. O atendimento aos sábados facilita muito, principalmente para quem trabalha. Nesse período os homens ficam em estado de alerta, ninguém quer ter câncer, saúde é tudo”.