Campeão do Ruralão 2017 será definido neste domingo

Disputam o título de Campeão a Fazenda Máfia e o Cala Boca, no jogo de volta da decisão que reúne as duas melhores campanhas de toda a competição promovida pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Esportes, com partida marcada para às 11 horas. Antes, às 9 horas, o torcedor poderá acompanhar a disputa do terceiro lugar, no jogo entre Fazenda Córrego da Mata contra Itaipu.

A competição iniciou com 16 clubes e Fazenda Máfia e Cala Boca passaram pelas quartas de final e semifinal até serem finalistas. No primeiro jogo entre as equipes, a vitória foi da Fazenda Máfia, 1 a 0 para cima do Cala Boca. O time vencedor da partida de ida, melhor campanha do Ruralão, tem a vantagem de dois resultados iguais, ou seja, dois empates, uma vitória ou uma derrota com a mesma diferença de gols, portanto pode perder por até um gol de diferença ou empatar para ser pentacampeã do Ruralão. O Cala Boca precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ser o novo integrante da galeria de campeões do Ruralão, já que nunca venceu a competição.

Para a disputa do terceiro lugar que será realizada às 9 horas, ninguém tem vantagem no confronto Fazenda Córrego da Mata x Itaipu, sendo assim, empate ao final dos 90 minutos poderá definir o time que receberá medalhas, troféu e premiação em dinheiro, nas cobranças de penalidades máximas.

Depois dos jogos, será promovida a entrega de troféus, medalhas e premiação em dinheiro. Ao todo, serão R$ 6.200,00 compartilhados entre o campeão (R$ 3.000,00), o vice-campeão (R$ 1.600,00), o terceiro lugar (R$ 800,00), o artilheiro (R$ 400,00) e o goleiro menos vazado (R$ 400,00). A equipe mais disciplina receberá troféu como premiação, e as três equipes que fizeram melhor campanha serão premiados com medalhas. O artilheiro, o goleiro menos vazado e os três primeiros colocados também serão contemplados com troféus.

O secretário de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, disse estar muito entusiasmado com o resultado dos jogos, sempre muito prestigiados ao longo do campeonato. Ele aproveita e convida a população para a grande festa de encerramento do Campeonato Ruralão. “Tenho certeza que domingo será um sucesso total com todos fazendo o melhor para fecharmos esse evento com chave de ouro e esperamos contar com a participação das famílias e da população em geral para a rodada dupla dos jogos”.