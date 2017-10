Campeonato Ruralão Máster terá nove equipes participantes

A Prefeitura Municipal de Araxá inicia os preparativos para a realização do Campeonato Ruralão Máster. Novidade no calendário esportivo da cidade, a competição contará com nove equipes participantes. As partidas terão inicio neste fim semana. Entre as equipes participantes estão Fazenda Máfia, Fazenda Boca Júnior, Chácara Dona Adélia, Fazenda Chapecó, Grêmio Tapirense, Fazenda Estrela Azul, Aston, São Pedro e o Amigos, time recentemente criado em Araxá.

A competição contará com cinco estádios disponíveis para os jogos. Chácara Dona Adélia, Honorízio Pereira Veloso, Mangabeiras, Santa Terezinha e Arena Aston receberão os jogos das cinco rodadas da 1ª fase às quartas-feiras, as 19 horas, e aos sábados, às 15h30. Fazenda Estrela Azul, Fazenda Máfia, Amigos e Fazenda Boca Júnior estarão na chave A. Os integrantes da chave B serão Fazenda Chapecó, Grêmio Tapirense, Chácara Dona Adélia e São Pedro.

Na 1ª fase, os times da chave A jogam contra as equipes da chave B e, ao finalizar a etapa inicial do torneio, os quatro melhores disputam as semifinais. Os vencedores da fase semifinal passam para a decisão que será realizada no Estádio Municipal Fausto Alvim. Regulamento e tabela do Campeonato Ruralão Máster foram entregues para os clubes participantes em reunião na sede da Secretaria Municipal de Esportes. Confira os jogos da fase classificatória:

1ª rodada – Sábado (28/10) – 15h30

Estádio Santa Terezinha: Fazenda Estrela Azul x Fazenda Chapecó

Estádio Honorízio Pereira Veloso: Fazenda Máfia x Grêmio Tapirense

Estádio Chácara Dona Adélia: Amigos x Chácara Dona Adélia

Arena Aston: Fazenda Boca Júnior x Aston

*Folga: São Pedro

2ª rodada – Quarta-feira (01/11) – 19h

Estádio Mangabeiras: Grêmio Tapirense x Fazenda Estrela Azul

Estádio Chácara Dona Adélia: Chácara Dona Adélia x Fazenda Máfia

Estádio Santa Terezinha: Aston x Amigos

Estádio Honorízio Pereira Veloso: São Pedro x Fazenda Boca Júnior

*Folga: Fazenda Chapecó

3ª rodada – Sábado (04/11) – 15h30

Arena Aston: Fazenda Estrela Azul x Chácara Dona Adélia

Estádio Honorízio Pereira Veloso: Fazenda Máfia x Aston

Estádio Santa Terezinha: Amigos x São Pedro

Estádio Chácara Dona Adélia: Fazenda Boca Júnior x Fazenda Chapecó

*Folga: Grêmio Tapirense

4ª rodada – Quarta-feira (08/11) – 19h

Chácara Dona Adélia: Arena Aston: Aston x Fazenda Estrela Azul

Estádio Honorízio Pereira Veloso: São Pedro x Fazenda Máfia

Estádio Santa Terezinha: Fazenda Chapecó x Amigos

Estádio Mangabeiras: Grêmio Tapirense x Fazenda Boca Júnior

*Folga: Chácara Dona Adélia

5ª rodada – Sábado (11/11) – 15h30

Estádio Mangabeiras: Fazenda Estrela Azul x São Pedro

Estádio Honorízio Pereira Veloso: Fazenda Chapecó x Fazenda Máfia

Estádio Santa Terezinha: Amigos x Grêmio Tapirense

Estádio Chácara Dona Adélia: Chácara Dona Adélia x Fazenda Boca Júnior

*Folga: Aston