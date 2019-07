Campeonato Ruralão na fase semifinal

A pedido dos clubes semifinalistas do Campeonato Ruralão, promovido pela Administração Municipal, a Secretaria de Esportes definiu que os jogos de ida e volta desta fase decisiva ocorrerão às 8h30 e 10h30 da manhã do próximo domingo, 21 de julho, no maior palco do futebol de Araxá, o Estádio Fausto Alvim. Curva de Rio, Fazenda Máfia, Fazenda Estrela Azul e Chácara Dona Adélia seguem na disputa pelo caneco da edição 2019 do Ruralão, sucesso de público nos jogos. No último final de semana, o espaço destinado para o torcedor ficou recheado de espectadores promovendo um espetáculo de paz e respeito na torcida. Os jogos de volta das quartas de final foram acompanhados pelo secretário Edinho Souza e equipe.

No Delcio Campolina (campo da AEF), dois grandes jogos movimentaram a praça esportiva. A Fazenda Máfia fez 4 a 1 para cima da Fazenda Vingadores e, como havia vencido a dia por 1 a 0, está classificada às semifinais. Depois, o Amigos venceu por 2 a 1, mas não levou. Como havia sido derrotado na ida pelo marcador de 3 a 1, o placar da volta favoreceu ao Chácara Dona Adélia, classificado à fase semifinal do Ruralão.

Os adversários de Máfia e Dona Adélia foram definidos nos jogos realizados no campo do Santa Terezinha. Precisando do empate, a Fazenda Estrela Azul ficou no 1 a 1 com a Capela e passou para a próxima fase. Quem também conseguiu a classificação foi o Curva de Rio, após obter esse mesmo marcador com o Juventude Explosiva. Confira os confrontos semifinais do Ruralão no Fausto Alvim:

Domingo, 21 de julho: 8h30 – Curva de Rio x Fazenda Máfia / 10h30 – Fazenda Estrela Azul x Chácara Dona Adélia

Domingo, 4 de agosto: 8h30 – Chácara Dona Adélia x Fazenda Estrela Azul / 10h30 – Fazenda Máfia x Curva de Rio

O Ruralão terá um final de semana sem jogos por conta da realização da 1ª Copa Beja de Futebol de Base, de 24 a 30 de julho, que ocupará todos os campos do futebol amador e Ruralão, inclusive o Fausto Alvim.