Cantora e compositora araxaense Ana Carvalho vem se destacando no cenário musical

A araxaense Ana Luiza de Carvalho, de 18 anos, busca se consolidar no mercado musical. Ela, que é cantora e compositora, é autora de 10 músicas que misturam o Pop e a MPB. Ela fez audições no programa The Voice Brasil e atualmente faz parte de um musical de Araxá, onde tem aulas de canto e dança.

Sua trajetória começou cedo, aos 3 anos, quando participava de casamentos, aniversários infantis, programas de televisão, como o Raul Gil, e diversas participações em rádios locais.

Ana Carvalho conta com uma agenda de apresentações percorrendo Minas Gerais e com o seu carisma, a sua voz e seu violão alegra os barzinhos e todos os eventos por onde passa. Desta forma, a sua motivação diária para cantar e compor é saber que a música pode incentivar as pessoas ao seu redor para o bem.

Além do mais, ela tem números expressivos nos seus vídeos postados no Youtube, chegando a 1,2 mil visualizações em poucos minutos, mais de 1 mil seguidores na fanpage do Facebook e 4,1 mil seguidores no Instagram.

Sonhadora, pensa em cursar faculdade de Música futuramente e continuar cantando pelo Brasil afora e ser reconhecida no meio musical através do seu talento e amor por essa profissão.

As suas inspirações no meio artístico são Cythia Luz, Alicia Keys, Beyoncé e Marília Mendonça. Mulheres fortes que inspiram ela a ser melhor e não desistir dos seus sonhos, o de ser mais reconhecida e o de ter uma gravadora ao seu lado, podendo, assim ,transmitir para milhares de pessoas a alegria e o amor que as suas músicas trazem.

Ana Carvalho é filha do cantor e compositor Edinei Carvalho, que faz parte da dupla Érick e Dinei, e da cabelereira Elba Alves.

Redes sociais Ana Carvalho

Instagram: @anacxrvalho

Fanpage: /Analuizaacustico/

Twitter: @anacxrvalho