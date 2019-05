Carreta OdontoSesc faz atendimentos em Tapira

A carreta OdontoSesc chegou em Tapira na última segunda-feira, 13 de maio, proporcionando para a população ações básicas e educativas visando o equilíbrio da saúde bucal.

No decorrer do dia, foram realizadas a triagem dos 130 pacientes que serão atendidos a fim de identificar quais serão os procedimentos a serem efetivados ao longo dos dois meses em que a carreta permanecerá no município estacionada no Centro Municipal de Saúde.

A unidade móvel possui quatro consultórios odontológicos trabalhando simultaneamente, sala de esterilização completa e é preparada para realizar restaurações, tratamento de canal de dentes anteriores, cirurgia simples, escovação supervisionada e raio X.

O projeto de saúde bucal itinerante do Sesc em Minas, em parceria com o Sindicomércio Araxá e com a Prefeitura Municipal de Tapira, pretende oferecer, aproximadamente 7.000 procedimentos odontológicos até 13 de julho.

Serviço OdontoSesc, em Tapira

Data: 13/5 até 13/7

Horário: das 9h às 17h

Local: Centro de Saúde, av. Geraldo Tomas Aquino, S/N, Centro, Tapira.