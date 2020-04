Carta aberta da Secretaria Municipal de Educação

CIRCULAR GAB Nº 004/ 2020/

Araxá, 17 de abril de 2020

À Comunidade Escolar da rede municipal e Instituições de ensino conveniadas

Prezados(as) diretoras, professores, supervisoras, funcionários, pais, alunos e toda a comunidade escolar,

Estamos vivenciando um momento ímpar de nossa história na Educação. A pandemia do Coronavírus nos obrigou a adotar estratégias diferenciadas de comunicação e nos distanciar das atividades escolares.

Com certeza não está sendo fácil este período de afastamento de nossas famílias, amigos e, consequentemente de nossos alunos e suas famílias. Assim, não deve ser diferente para nossas crianças e adolescentes, privados de frequentarem nossas escolas e do convívio com os colegas. Mas, este distanciamento social tem nos mostrado a importância das relações pessoais e do cuidado que devemos ter uns com os outros, nos mostrando que todos somos (co)responsáveis pela Vida em nosso planeta.

Nesses momentos difíceis é que percebemos o quanto somos fortes e que, juntos podemos mais e voaremos muito mais alto. Mas, enquanto Secretaria Municipal de Educação, não podemos esquecer que somos responsáveis pela segurança de mais de 10 mil alunos e quase 2 mil funcionários.

O momento atual exige serenidade, prudência e principalmente atenção às recomendações quanto ao afastamento social emitidas pelos Órgãos de saúde, bem como pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19. É isto que irá garantir que, num futuro que esperamos que seja bem próximo, possamos estar TODOS juntos, celebrando o retorno às atividades escolares.

Desde o início da suspensão das aulas a Prefeitura Municipal de Araxá, por meio da Secretaria de Educação, vem adotando estratégias para que as famílias de nossos alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, identificadas pela direção de cada Unidade de ensino, sejam assistidas com o provimento de gêneros alimentícios, indispensáveis para a complementação de sua alimentação diária. Assim, centenas de cestas básicas já foram e ainda estão sendo entregues na residência destes, oportunidade esta para o estreitamento de laços com as famílias e verificação da situação vivenciada por cada criança ou adolescente neste período de pandemia. Um trabalho conjunto vem sendo realizado com a Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social e o Conselho da Alimentação Escolar (CAE) para identificar e monitorar a situação de vulnerabilidade das famílias de nossos alunos.

Diretor, sua liderança é fundamental neste momento para que possamos mapear a realidade de cada Unidade de ensino, assegurando que todos os esforços sejam empreendidos na construção de soluções reais que levem em consideração as especificidades da rede municipal.

Professores, adotem esforços fazendo deste momento complexo oportunidade para o aperfeiçoamento. Muitos cursos de aperfeiçoamento na modalidade EaD estão sendo disponibilizados de forma gratuita, em plataformas seguras e socializados pela equipe de profissionais da Área Pedagógica e por Instituições de ensino. Explorem os recursos tecnológicos disponíveis, troquem experiências com os colegas, estreitem relações com os alunos e suas famílias (caso tenham este meio de contato). Muitos professores estão aproveitando este momento para socializar com os alunos atividades lúdicas e pedagógicas, por meio de contação de histórias e brincadeiras ou realizando, virtualmente, atividades para que os alunos, mesmo distantes das dependências físicas das unidades escolares não se distanciem do processo de ensino e aprendizagem. Fazendo isto vocês estarão mantendo e fortalecendo os laços de afeto com nossas crianças e adolescentes, não deixando que se sintam desamparados frente a tantas situações de vulnerabilidade a que muitos deles estão submetidos.

Prezados pais ou responsáveis, contamos com o seu apoio e compreensão, pois esperamos que esta fase chegue ao fim o mais breve possível. Por isso, estamos tendo todo o cuidado diante desse cenário que estamos vivendo, entendendo que a preservação da vida de nossos alunos e profissionais está acima de tudo. Crianças e adolescentes precisam, sobretudo de situações reais de afeto e compreensão, minimizando as tristezas, perdas e ansiedades que possam surgir em virtude de terem que ficar isoladas em casa.

O momento é de reflexão sobre tudo o que estamos passando, nosso papel enquanto pais, filhos, professores, gestores e seres humanos.

De forma conjunta e em articulação com a Administração Municipal, com a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE/MG), com as orientações e recomendações do Ministério Público, dos Órgãos de Saúde, do Comitê Municipal de Enfrentamento COVID-19, estaremos adotando as melhores estratégias para reorganização dos espaços e tempos para a retomada das atividades letivas, seja de forma remota ou presencial, assim que isso for possível e recomendado, de acordo com as especificidades de nosso município.

Contamos com a compreensão de todos para que continuemos exercendo nosso papel, mas com o cuidado que este momento exige. “UNIDOS SOMOS FORTES!”

Atenciosamente.

EDNA DE FÁTIMA RESENDE CAMPOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO