Cartão SUS é obrigatório para atendimento na rede pública

A Secretaria Municipal de Saúde informa que desde o último dia 1º de novembro é obrigatória a apresentação do Cartão Nacional de Saúde, conhecido como Cartão SUS, para todos os procedimentos na rede pública de saúde em Araxá. Para ter acesso a consultas, exames e até vacinas os pacientes tem que apresentar o Cartão SUS.

Os pacientes que ainda não possuem o Cartão SUS devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa e providenciar o documento. Basta levar os documentos pessoais e comprovante de endereço. O Cartão SUS é emitido na hora e gratuitamente.

O Cartão SUS foi criado pelo Ministério da Saúde para unificar a base de dados de vários sistemas existentes, organizando a identificação do cidadão por meio de um registro único. Em Araxá está sendo concluído o Sistema Informatizado de Saúde com a implantação do Prontuário Eletrônico na rede municipal de Saúde. A Prefeitura de Araxá está informatizando todas as suas unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESFs); as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s): Unisa, Unisul, Uninorte, Uninordeste, Unioeste, Unisse, Unicentro, Unileste; e também a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Secretária de Saúde, Diane Dutra, explica que o objetivo é promover a informatização de todas as unidades municipais de saúde através do prontuário eletrônico, com integração a nível nacional. Segundo ela, o novo sistema vai possibilitar melhor controle para otimizar recursos e minimizar os custos. Também vai otimizar o atendimento dos pacientes em toda e qualquer unidade de saúde que terá acesso através do prontuário, aos diagnósticos e procedimentos realizados em cada paciente.