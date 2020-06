Casal é preso com drogas e materiais furtados

No último sábado (20), durante operação de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Militar prendeu um casal com drogas e materiais furtados.

Os militares abordaram dois autores, sendo um homem de 31 anos e uma mulher de 24 anos. Eles estavam saindo de um matagal no bairro Ana Pinto de Almeida em atitude suspeita.

No momento da abordagem, foram localizadas pedras de crack com um dos autores. Na residência do casal, a PM localizou uma Makita (produto de furto, reconhecida pela vítima), um compressor, certa quantia em dinheiro, dois celulares e saquinhos utilizados para embalar e distribuir as pedras de crack.

Diante do exposto, os autores foram presos em flagrante delito e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.