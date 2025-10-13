Casal é preso em Araxá por tráfico de drogas após ação com cão farejador no Terminal Rodoviário

Em Araxá, uma operação policial resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas na noite de ontem (12). A ação ocorreu por volta das 21h, durante uma inspeção veicular no Terminal Rodoviário, localizado na Praça Antônio Alves da Costa, no bairro São Pedro.

As equipes da Polícia Militar realizavam uma varredura com o cão farejador Ômega em um ônibus da linha Uberlândia/Juiz de Fora. Durante a inspeção, o animal indicou a presença de entorpecentes em uma das bagagens. O passageiro responsável pela mala foi identificado e, durante a abordagem, informou aos policiais que havia mais drogas guardadas em uma residência na rua 2 de Novembro.

As equipes se deslocaram até o endereço indicado e, após buscas, encontraram uma grande quantidade de drogas e materiais relacionados ao tráfico. No total, foram apreendidos 15 tabletes de maconha, 20 porções de cocaína, pedaços de maconha fracionada, três balanças de precisão, embalagens para acondicionamento e uma quantia em dinheiro.

No local, foi abordado um casal proprietário das substâncias. O homem, de 32 anos, afirmou que transportava as drogas para a cidade de Campos Altos. Diante dos fatos, ele e a mulher, de 18 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de plantão, junto com todo o material apreendido.