Casal é preso pela PM com drogas no bairro Tiradentes

Um casal foi preso pela PM pela Polícia Militar por suspeita de tráfico de drogas no último sábado (2). Os militares chegaram aos suspeitos na avenida Ademar Guimarães no bairro Tiradentes.

O denunciante relatou que viu um homem forçando uma mulher a entrar em um carro. No local, a guarnição visualizou o casal caído no passeio e o veículo com as portas abertas. Foi realizada a abordagem e após buscas foram localizadas 14 buchas de maconha, um tablete de maconha maior, um tablete de maconha menor e uma certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, a PM deu voz de prisão a ambos suspeitos de 29 e 26 anos. Eles foram encaminhados ao delegado de plantão.