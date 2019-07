Casamento Comunitário apoiado pela Prefeitura emociona famílias

Restauração de valores, sonhos e histórias! Assim foi o Casamento Comunitário que envolveu mais de 80 patrocinadores, entre eles a Prefeitura de Araxá. Quarenta casais oficializaram a união no evento promovido pela Administração Municipal através das Secretarias de Governo e Ação e Promoção Social, pela Igreja Família Debaixo da Graça e Grann Hall. O prefeito Aracely de Paula destacou que o Casamento se transformou numa festa da família araxaense. “Cumprimento os noivos e seus familiares, cumprimento as equipes que promoveram esse momento histórico. Quero agradecer a Deus pela família que se multiplica em Araxá. Vida longa, filhos, que Deus proteja a todos e que vocês nunca se esqueçam do espetáculo maravilhoso que a união de vocês proporcionou”, ressaltou o prefeito.

O secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Cunha, informou que participar do Casamento Comunitário representa a vocação da secretaria em promover melhorias na vida das famílias de Araxá. A situação de cada uma foi avaliada, entendendo que havia falta de acesso ao sonho e ao benefício de ter uma união civil estável. A legalização vai facilitar para essas famílias uma série de ações, como ter o sobrenome do pai em uma matrícula escolar ou unir renda para obter um financiamento habitacional. “A secretaria está muito feliz com esse resultado de proporcionar para dezenas de famílias a regularização dessa situação. Elas estão realizando um sonho esperado há muitos anos”, ressaltou Moisés.

O pastor Bruno Guilherme Vieira, da Igreja Família Debaixo da Graça, reforçou que foi um privilégio participar do evento que se tornou um projeto da Araxá. “Esse sonho está acontecendo primeiro por Deus e depois graças a ajuda de parceiros, mas sem dúvida a Prefeitura Municipal de Araxá foi um anjo enviado por Deus. A gente não conseguiria realizar esse projeto sem o apoio público, a prefeitura entrou com participação significativa, nos trazendo recursos financeiros e humanos, agradeço a todos”.

Daniela Batista e Luiz Antônio, disseram que o casamento significou a realização de um sonho, um divisor de águas. “A partir de agora vamos formar uma família. Participar do Casamento Comunitário foi maravilhoso, gratificante, uma sensação inexplicável”.

Para o casal Aurélia Ferreira e Adriano dos Santos, que já moram juntos há 16 anos e tem cinco filhos, o Casamento Comunitário foi tudo. “Realizamos um sonho graças a Deus, agradeço a todos que ajudaram. Só faltava oficializar a união para nós seguirmos com chave de ouro, tivemos uma cerimônia linda, tudo foi maravilhoso”, finalizou.