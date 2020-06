CBMM apresenta ações sustentáveis durante “Mídia Day” digital com a imprensa

Foto: Thiago Amaral durante o "Mídia Day" com a imprensa - Imagem: Diário de Araxá

A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) realizou, na segunda-feira (8), mais uma edição do “Mídia Day” com a participação da imprensa araxaense e apresentação do Gerente de Meio Ambiente e Apoio Tecnológico, Thiago Amaral.

O evento, que aconteceu em formato de live, em função da situação de distanciamento social, abordou assuntos relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho.

A data busca promover a conscientização ambiental e a sensibilização pública sobre o tema. Para a CBMM é fundamental desenvolver atividades, produtos e serviços ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis, proporcionando um relacionamento harmônico com a comunidade na qual está inserida.

Com práticas sustentáveis, a companhia obteve inúmeras certificações ao longo de sua história, sendo a primeira empresa de mineração e metalurgia do mundo a receber a certificação ISO 14001.

Essa conquista é fruto da introdução do Sistema de Gestão Ambiental, que promove o equilíbrio entre as atividades econômicas e a conservação

dos bens naturais, com benefícios a todos os interessados.

“O Sistema de Gestão Ambiental da CBMM é centrado em práticas de

desenvolvimento sustentável e busca assegurar o rigoroso atendimento às legislações, melhoria contínua do desempenho ambiental, otimização dos recursos naturais e a prevenção de poluição”, afirma Thiago Amaral.

Uma série de programas e ações são adotadas, com foco na saúde e bem-estar dos colaboradores e da comunidade, bem como na otimização dos recursos naturais.

A CBMM reforça o seu compromisso com ações sustentáveis, desenvolvendo

tecnologia de otimização de materiais e suas aplicações em parceria com toda a cadeia mundial, além de processos produtivos com menor impacto. A empresa acredita que todos podem se tornar agentes para a mudança, visando a construção de um mundo melhor e mais sustentável.

Para visualizar o Relatório de Sustentabilidade 2019 da CBMM, acesse:

www.cbmm.com/relatorio-de-sustentabilidade